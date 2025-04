«Sinto que o meu corpo é feio»: Os testemunhos emocionantes das mulheres da casa

No Big Brother, durante uma atividade em que os concorrentes são desafiados a partilhar as suas inseguranças, Adrielle Peixoto abre o coração com os colegas sobre os seus problemas de autoestima no que toca à aparência física.

Colegas como Erica Reis juntam-se e reveem-se na partilha, sendo que no caso de Érica, a concorrente afirma não se ver «como mulher» mas sim como «menina», isto porque o seu corpo não desenvolveu como o de outras mulheres.

Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala da próxima quinta-feira, 9 de abril.

