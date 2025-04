Só mel! Casais em conchinha bem agarradinhos e um deles em cama bem pequena

Esta manhã, o romance tomou conta da casa do Big Brother. A energia estava carregada de ternura e proximidade logo ao amanhecer, com dois dos casais mais falados da casa a protagonizarem cenas de grande proximidade. Diogo Bordin e Carolina Braga em conchinha acordam com carícias e Nuno Brito e Lisa Shincariol mais colados do que nunca na cama mais pequena da casa.

O amor está no ar na casa do Big Brother. No Especial de ontem Carolina e Diogo protagonizaram o primeiro beijo desta edição, mas não foram os únicos. Lisa e Nuno foram desafiados pelos colegas e acabaram mesmo por se beijar.

