Só rir. Enquanto Leonardo Gerevini está no confessionário, os colegas causam o caos no Armazém... mas não lhe podem contar

No Big Brother, no Armazém, enquanto o Leonardo está no confessionário, os restantes concorrentes são desafiados a rebentar todos os balões que há na divisão. O Leonardo reage ao barulho, no entanto, os concorrentes devem fingir que nada se passou, para serem recompensados. O grupo mete mãos à obra, escondendo as centenas de confettis debaixo do tapete. O Leonardo regressa e mostra-se bastante confuso com o que acabou de ouvir. Para disfarçar, os restantes concorrentes fingem estar desconfiados com a ausência do Leonardo e atiram que o concorrente foi ao cubo tomar uma decisão importante no jogo.