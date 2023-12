Só rir: viagem de comboio leva os concorrentes ao limite de irem à casa de banho de forma diferente!

Hoje às 01:15

No Big Brother, depois de uma longa e dura noite no comboio do Big Brother os concorrentes chegam finalmente ao seu destino. Exaustos desta segunda prova da tarefa semanal, apresentam uma vasta lista de queixas ao Anfitrião: uma viagem infernal, dores nas costas, muita vontade de ir à casa de banho… O Hugo chega a confessar que perdeu a dignidade naquele transporte. Será que com tanta dificuldade conseguiram ser bem-sucedidos na segunda prova semanal?