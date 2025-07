Só visto: Catarina Miranda desaba em lágrimas ao recordar gravidez... e a cara de Daniela Ventura salta à vista

No Big Brother Verão, Catarina Miranda faz uma partilha dramática sobre uma gravidez que viveu e não teve um desfecho feliz. A concorrente não contém as lágrimas e emociona-se perante os colegas. Ao seu lado está sentada Daniela Ventura, que tem uma expressão pouco conveniente para o momento em questão. Viriato "corre" para o lado de Catarina e tenta reconfortar a colega. Veja todas as reações!

Começou o Big Brother Verão! Maria Botelho Moniz foi a escolhida para assumir o papel de apresentadora deste formato especial. Com uma energia descontraída e ambiente de verão, a nova edição do Big Brother aposta num formato inovador e dinâmico: alguns participantes poderão entrar apenas por alguns dias, mas com poderes especiais capazes de alterar a dinâmica da casa.

Apesar do ambiente festivo, a competição será intensa e nem todos terão direito a férias prolongadas. Acompanhe por aqui todas as novidades ao minuto.