Só visto: Kina mete Catarina Miranda no lugar em pleno direto

No Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz questiona Catarina Miranda sobre o facto de esta ter subido para a mesa à hora do almoço em confronto direto com Ana Catharina. A brasileira também responde pelos seus atos. Kina não achou graça nenhuma ao gesto de Miranda e reagiu na altura, tendo acabado em lágrimas. Agora, em direto, Kina justifica o porquê de ter ficado tão chateada com o que viu.

Daniela Ventura foi expulsa pelo Big: «Ao longo dos últimos dias foram repetidamente ultrapassados os limites do respeito», explicou a Voz. «Foi a questão dos limites e da boa-educação que já vinha de há muito».

Veja no site todas as imagens desta expulsão direta, que aconteceu após uma feia discussão, com troca de insultos graves, entre Daniela Ventura e Bruno de Carvalho.