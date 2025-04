Solange coloca Dinis entre a 'espada e a parede': «Hoje estás muito mais próximo de mim do que nos outros dias. Porquê?»

No «Big Brother 2025», durante a emissão do segmento «Última Hora» conduzido por Alice Alves, interrompemos os comentadores Zé Lopes e Márcia Soares, para fazermos uma ligação à casa, e vermos imagens exclusivas. Após a polémica entre Dinis e Solange, sobre os comentários do mesmo dirigidos à concorrente, os dois parecem novamente muito próximos. Solange coloca Dinis entre a 'espada e a parede' ao questionar o porquê de ele hoje estar muito próximo de si, em comparação com os outros dias. O concorrente de Alcobaça responde à provocação de Solange, e tenta justificar-se.

Veja a justificação completa do concorrente, no vídeo em cima.

