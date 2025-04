Solange critica Manuel Rodrigues: «Em momento algum ele defendeu os amigos». Nuno reage: «Deu à sola»

No Big Brother, Solange Tavares critica a postura de Manuel Rodrigues em relação à polémica do almoço do líder. A concorrente aponta o facto de Manuel nunca ter defendido os amigos que estavam a ser atacados naquele momento. Nuno Brito, um dos envolvidos, concorda e diz que Manuel «deu à sola» e nunca o defendeu. Isto acontece um dia depois de Manuel Rodrigues e Nuno Brito terem protagonizado a discussão mais acesa desta edição até ao momento, com ânimos exaltados e uma tensa troca de acusações, nunca antes vista.