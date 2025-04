Solange e Erica Reis pegam-se forte e feio por causa de Dinis: «Tu tens namorado e andas entre as pernas dele...»

Na cadeira quente logo após o fim da gala do Big Brother, Solange e Érica viveram um momento muito tenso, com troca de acusações sobre o amigo colorido que supostamente a luso-americana tem cá fora. Em causa está a próximidade de Érica a Dinis, mas também de Solange a Dinis. Os três vivem um trio amoroso que tanto está a dar que falar no Big Brother.

Solange aproveitou a oportunidade para responder a algumas acusações: «Isso fica-te muito mal dizeres isso enquanto tu tens namorado e andas entre as pernas dele. É bom que cales a boca e penses bem antes de falar no meu nome»