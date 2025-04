Solange garante: «Vou bater de frente com qualquer um, não vim para fazer amigos (…) muito menos namorados»

No Big Brother, Solange Tavares conversa com Diogo Bordin sobre o jogo e garante que não veio para fazer amigos «muito menos namorados» e que se tiver que ser vai «bater de frente com qualquer um». Isto acontece numa noite em que o triângulo amoroso Dinis, Solange e Érica foi falado no Especial com Cláudio Ramos. Também o almoço polémico do líder, Nuno Brito, voltou a ser tema. Antes, no Última Hora, os concorrentes foram sancionados porque Mariana Costa e Carina Frias não cumpriram a sua missão como plantas da casa.