Solange mostra-se emocionada após sair do confessionário

Nuno Brito é líder da casa e juntou os aliados para um almoço muito especial no restaurante da casa. Durante a refeição, os concorrentes avaliam o corpo das mulheres da casa, sem saber que elas estavam a ouvir tudo.

Ao ficar incomodada com as imagens de Dinis a afirmar que nunca teria nada sério com Solange, a concorrente isola-se do grupo e recusa-se a falar com os colegas após imagens polémicas. Solange acabou por ser chamada ao confessionário e mostra-se emocionada.

Veja ainda: Márcia Soares está deslumbrante no regresso ao BB. Mas ainda se lembra dos looks mais épicos da experiência anterior?