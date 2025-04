Solange não perdoa Erica Reis: «Eu podia ter usado o namorado dela há muito tempo»

No Big Brother, Solange está em guerra aberta com Erica Reis. As duas não se entendem por causa da proximidade a Dinis. S

olange e Érica viveram um momento muito tenso na última cadeira quente, com troca de acusações. Solange volta a falar do assunto e explica porque disse em direto que Érica tem um namorado cá fora e, ao mesmo tempo, tem uma ligação próxima a Dinis. «Eu podia ter usado o namorado dela há muito tempo», afirma Solange.

Recorde-se que há novos nomeados no Big Brother. Ana Neto, Carina Frias, Igor e Inês Vilhalva estão em risco de expulsão no próximo domingo.