Solange Tavares acusa Luís Gonçalves de revelar informação do exterior, e o nome Bruno Savate salta à vista

No Big Brother, após a discussão forte entre Luís Gonçalves e Solange Tavares, com intervenção de Manuel Rodrigues, que foi tema no Especial, Solange está lá fora sentada ao lado de outros concorrentes (Carina Frias, Inês Vilhalva e Manuel Rodrigues), e fala do seu rival. Será que esta é uma tentativa de 'meter veneno' contra o concorrente com quem tem protagonizado várias discussões dentro da casa mais vigiada do País? Nesse sentido, Solange acusa Luís de trazer informação do exterior ao alegar que este disse que Bruno Savate não gostava do 'jogo' da concorrente.

No último domingo, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Inês Vilhalva, Manuel Cavaco, Sara Silva e Adrielle Peixoto são os nomeados da semana e precisam do apoio do público para garantir a permanência.

Na gala, Cláudio Ramos anunciou que Dinis Almeida foi o expulso e Solange Tavares não escondeu a tristeza e chorou a expulsão do ex-colega que lhe era tão próximo. Também Érica Reis não segurou as lágrimas neste momento de despedida.

