Deitados em conchinha, Dinis chama a atenção de Solange por estar mais distante, admitindo que gostava que a amiga voltasse a ser mais meiga.

No confessionário, Solange admite estar bastante confusa quanto àquilo que sente por Dinis.

Entre provocações, os dois mostram-se mais cúmplices do que nunca. A certa altura, Dinis afirma que quer dormir na cama de Solange e que a concorrente pode dormir com Tomé. Solange ri-se e, no confessionário, diverte-se com os ciúmes de Dinis em relação a Tomé.

