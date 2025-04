Solange Tavares aperta com Ana Neto: «Acho que não é assim que tu pensas...»

No Big Brother, Ana Neto enfrentou a casa e Nuno Brito e deu a sua opinião sincera sobre o almoço polémico do líder e dos seus aliados, quando estes comentaram o corpo de algumas das concorrentes da casa. Após o fim do Diário, Solange Tavares aperta com Ana Neto e diz-lhe que não acredita que essa seja a opinião da colega: «Acho que não é assim que tu pensas...»

O Big Brother 2025 está de volta à TVI, com Cláudio Ramos a assumir novamente a condução do reality show mais visto em Portugal. Com um grupo de concorrentes prontos para enfrentar desafios, estratégias e emoções à flor da pele, esta edição promete surpreender os telespectadores com novas dinâmicas e reviravoltas inesperadas.

Acompanhe todas as novidades do Big Brother e não perca nenhum momento desta experiência única na televisão portuguesa.

VEJA TAMBÉM: Big Brother aplica castigo aos concorrentes e deixa sério aviso: «Façam por merecer…»