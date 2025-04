Solange Tavares arrasa Tomé Cunha: «Se fosse má pessoa, acabava com ele em dois segundos»

No Big Brother, na sala, o Manuel Rodrigues conta à Solange a conversa que ouviu no quarto, revelando que o Tomé considera que a concorrente “está ressabiada, com dor de cotovelo e a cair a pique”. A Solange mostra-se desiludida, afirmando que vai mudar de postura e que quer ver a reação dos restantes, nomeadamente do Luís que se acha o rei dos Reality Shows. Mais tarde, a Solange partilha o que sabe junto da Carolina e do Diogo, considerando que o Tomé ficou com o “ego em alta” depois dos comentários dos convidados. O Diogo aconselha a Solange a ser inteligente…

A passada gala culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

Lembre-se que o Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

veja também:

Tudo sobre o casaco viral de Cristina Ferreira que conquistou a internet - Big Brother - TVI