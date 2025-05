Solange Tavares atinge limite com colega: «Ainda vou ser expulsa por agressão»

No Big Brother, depois da apresentação da tarefa semanal, a Solange mostra-se revoltada com a atitude da Lisa, que voltou a mencionar que lhe daria uma chucha. No confessionário, a açoriana admite que se tem tentado controlar por inúmeras vezes e que provavelmente não será expulsa pelo público, mas sim porque vai fazer frente à Lisa. Irredutível, a Solange ameaça não participar na tarefa semana enquanto a Lisa não mudar de postura consigo. Tanto a Carina, como a Carolina e o Manuel Rodrigues condenam esta atitude, aconselhando a concorrente a não misturar assuntos pessoas com algo que é em prol do grupo, caso contrário, dará razão à Lisa quando afirma que a açoriana precisa de uma chucha. Pouco depois, a Carina regressa à cozinha e partilha que já caiu imenso milho da prova. De forma irónica, a Solange lamenta e atira que não se importa com o sucesso da tarefa já que, a partir de domingo não estará na casa…

No Especial de ontem à noite, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

