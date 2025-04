Solange Tavares de costas voltadas com o próprio grupo? «Cada vez que precisarem de mim, vão ter de gritar»

No Big Brother, depois de ter sido eleita a concorrente que menos se tem empenhado na Tarefa Semanal, a Solange recusa-se a conversar com a Sara, não concordando com a justificação do grupo. A Solange ameaça dar razão ao grupo, não se empenhando mais na prova nem estando perto para as trocas. O Tomé junta-se à conversa e a Solange mostra-se irredutível. Respondendo à Inês, a Solange afirma estar cansada e farta de pessoas.

Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala desta quinta-feira, 10 de abril.

