Solange Tavares deita-se com Dinis Almeida: «Disseste que eu podia ver»

No Quarto Rosa, Solange tenta convencer Dinis a dormir com ela, com a ajuda de Carolina e Diogo. Apesar dos argumentos dos colegas, Dinis insiste que quer dormir na sua cama e diz: “Deixa-me estar aqui descansado.”

Após alguns minutos, Solange volta a deitar-se ao lado de Dinis e insiste para que o colega vá dormir com ela, dando-lhe vários beijinhos. O concorrente pede à cabeleireira que vá dormir e acrescenta: “Não sejas assim.” Dinis aponta que precisa de estar fresco e atira para o ar que “há bastantes pessoas que não dizem nada de jeito”. Solange acaba por desistir e diz: “Vou-te deixar descansar, meu querido, não te preocupes.”