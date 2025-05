De manhã, os concorrentes acordam com grande esforço. Solange, líder desta semana na casa do Big Brother, arrasta-se, desiludida com a falta de empenho do grupo na execução da tarefa semanal. As buzinas fazem-se ouvir e todos parecem exaustos.

Solange desespera, acreditando que vão perder a prova. Arrependida do valor apostado, apercebe-se de que fizeram mal as contas aos quilómetros e conclui que o sucesso da prova será impossível, já que cada um teria de percorrer 40 km por dia.