Solange Tavares em lágrimas durante dinâmica: «Enquanto eu tiver...»

No Big Brother, os concorrentes rolaram a roleta das oportunidades e Solange Tavares teve a oportunidade de fazer uma confissão: «Qual foi o conselho mais sábio que recebeu?».

A jovem açoreana não conteve as lágrimas quando recordou os conselhos preciosos que já recebeu da mãe. «Ela sempre me disse: 'Nunca te esqueças que, se der errado, tens sempre para onde voltar'. E enquanto eu tiver a minha mãe, nada vai dar errado, vou ter sempre o meu porto seguro», disse, em lágrimas.

Veja o vídeo do momento.

Recorde-se que No Especial desta quinta-feira, Nuno Brito e Luís Gonçalves livraram-se da t-shirt que os juntou e que os obrigou a conviver. Os dois concorrentes conseguiram o objetivo de conversar um com o outro, e agora até são conselheiros um do outro. Já Carolina Braga recusou-se a vestir a mesma camisola e a ficar ligada ao ex-fuzileiro. Como consequência de ter desrespeitado uma ordem direta do Big Brother, acabou nomeada automaticamente.

Acompanhe tudo o que se passa no Big Brother no Ao Minuto.