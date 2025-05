Na gala desta noite do Big Brother, Solange Tavares vai apresentar a sua Curva da Vida. A jovem vai se mostrar em lágrimas ao partilhar momentos verdadeiramente dramáticos que viveu. As primeiras imagens da Curva da Vida foram mostradas esta tarde no Funtástico. «Tenho a certeza de que esta pessoa foi a pior coisa que me aconteceu na vida. Eu e ele envolvemo-nos e dai foi só… foi só desgraça. O abuso verbal, físico e sexual», relata em lágrimas.

Veja o vídeo.