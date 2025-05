Solange Tavares explode e dispara em todas as direções: «Fala por ti»

No extra, conduzido por Marta Cardoso, vimos imagens dos maiores desacatos do pós gala. Solange Tavares esteve no epicentro de todas as polémicas ao disparar sobre os colegas de casa. Carolina Braga assumiu estar farta de estratégia no jogo e quer que as pessoas sejam mais 'reais'. No entanto, o protagonismo foi para Solange Tavares que não se poupou nas críticas a Nuno Brito. Solange confrontou o colega afirmando que se está a sentir muito confiante, embora a realidade seja outra. Nas mesmas imagens, a concorrente não deixa de apontar o dedo a Diogo Bordin, afirmando que não vai ser diferente com o mesmo ainda que seja sua aliada.

No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08

NUNO BRITO - 761 20 20 20

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 22