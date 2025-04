Solange Tavares furiosa com festejos de Adrielle Peixoto após expulsão de Dinis: «Palhaçada...»

No Big Brother, Dinis é o concorrente expulso da noite e Solange fica visivelmente abalada, a concorrente comenta «dois seguidos...". Érica mostra-se também muito chorosa com a expulsão de Dinis. Solange chora sentada no sofá, enquanto Adrielle celebra o facto de ter sido salva. Solange comenta, «que palhaçada». Adrielle continua aos berros, a agradecer. Sara apoia Solange, a dizer que está aqui para ela. Solange ri-se e diz que adorava que fosse uma falsa expulsão, «e alguém fosse aí de gaveta»...

A concorrente levanta-se do sofá e dirige-se ao wc. Na Sala, Rodrigues comenta que a atitude de Adrielle é uma falta de respeito. Já Inês considera que a saída de Dinis era previsível. Na casa de banho, Solange chora nos braços de Nuno. Nuno sussurra ao ouvido de Solange, «daqui a nada já vamos ter com ele». Solange diz que pode ser uma falsa expulsão para verem a reação dos mais próximos. Nuno atira, «espero que seja». Na bancada da cozinha, Adrielle continua a agradecer. Solange olha para a concorrente e Diogo pede para que Solange seja adulta. Inês pede calma. Rodrigues diz que a expulsão de Dinis pode ser um sinal: tirar as pessoas mais importantes de Solange e atira, «solta o furacão».

Ontem, dia 13 de abril, foi dia de gala na casa do Big Brother! E não foi uma noite como qualquer outra, dado que o anfitrião surpreendeu os concorrentes com um valioso trunfo que pode mudar o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, foi intensa, e as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

Na gala, Cláudio Ramos anunciou que Dinis Almeida foi o expulso e Solange Tavares não escondeu a tristeza e chorou a expulsão do ex-colega que lhe era tão próximo. Também Érica Reis não segurou as lágrimas neste momento de despedida.

