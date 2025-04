Solange Tavares implacável com Dinis Almeida: «Não foi nada disso que disseste...»

No Big Brother, a relação de Solange Tavares e Dinis Almeida ficou tensa, depois do polémico almoço do líder, que tanto deu que falar.

Solange ficou em lágrimas por causa das palavras que Dinis Almeida proferiu sobre si nesse almoço. O concorrente tentou resolver tudo com a colega, mas esta continua revoltada com as suas palavras, garantindo que não fala sobre o artesão com ninguém da casa. Admitiu a Dinis que ficou muito desiludida com a sua atitude.

Recorde toda a situação:

Os concorrentes assistiram às imagens do polémico almoço do líder, que gerou grande controvérsia, durante o Especial do Big Brother, com Cláudio Ramos: Sem o líder e os seus aliados saberem, as suas palavras foram transmitidas para a sala, deixando os restantes concorrentes em choque. Nuno Brito, o líder desta semana, quis saber a opinião dos seus aliados (Dinis Almeida, Manuel Rodrigues e Tiago Rodrigues) sobre quem consideraram mais atraente quando viram as mulheres da casa de biquíni pela primeira vez, e o tema rapidamente tomou um rumo desconfortável para quem assistia na sala.

Os concorrentes que assistiam à conversa não esconderam o espanto. Bocas abertas, expressões de surpresa e um ambiente pesado marcaram o momento.

Solange Tavares, de 27 anos, foi uma das mais afetadas e, após ouvir os comentários, isolou-se e recusou-se a falar com os colegas. Em choque, dirigiu-se ao confessionário, de onde saiu em lágrimas. Mais tarde, voltou a chorar no quarto enquanto desabafava com Carolina Braga, demonstrando o impacto que a situação teve em si: «A quantidade de vezes que já me arrependi de estar aqui...»

O clima azedou e muitas foram as conversas que este momento gerou. Ontem, dia 1 de abril de 2025, o tema voltou a ser falado.

Veja o que está a acontecer na casa aqui