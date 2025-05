Solange Tavares implacável com Nuno Brito: «Ele agora é a vítima... está doido, o homem»

No Big Brother, a Lisa condena os concorrentes que nomearam o Nuno a achar que ela o iria salvar e a Solange acusa-a de ser incoerente. A Lisa contesta que, ao contrário da Solange, que não protegeu a Carina quando esta abdicou da liderança, salvou-a desta vez. O Nuno revela que sempre disse que a Lisa não o ia salvar e, questionado pelo Big Brother, assegura que nunca usou nenhuma estratégia para que isso acontecesse. O Luís considera que o personal trainer deu a liderança à Lisa, acreditando que a concorrente o ira salvar. O Nuno garante que não, sublinhando que achava que o poder de troca não tinha a ver com nomeações, mas sim troca de grupos. A Solange fica incrédula e comenta com o anfitrião que o Nuno só pode estar doido ao achar que alguém vai acreditar que não sabia do verdadeiro poder da troca.

No Especial de ontem à noite, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

