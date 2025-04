No Big Brother, Solange Tavares mostra-se implacável com os novos concorrentes, Luís e Adrielle. A açoriana aponta as suas críticas particularmente a Luís Gonçalves. «Se o casting fosse bom, tinham entrado logo. Eram suplentes», frisou Solange.

Recorde-se que Solange tem estado em rota de colisão com Luís Gonçalves e os dois protagonizaram esta terça-feira uma discussão bem insólita.

Veja também: Mãe de Luís Gonçalves revela como o filho abdicou de tudo para a ajudar com o cancro