No Big Brother, depois da atividade, a Solange partilha com o Nuno e a Carolina que está a ficar sem paciência para as piadas do Manuel Rodrigues. Afirma que nunca o escondeu e tem a certeza que não vai ser a única a deixar de o tolerar. Tanto a Carolina como o Nuno consideram que a Solange não tem de se controlar pois não há nada de errado em ser expressiva.