Solange Tavares para Ana Neto, por causa do polémico almoço do líder: «Querias tanto falar, não comentaste bem...»

Depois do direto da tarde, Ana e Solange voltam a conversar sobre os comentários dos rapazes durante o almoço do líder.

Ana defende que se impõe sempre que ouve alguém a ter este tipo de conversa, no entanto, ressalva que os comentários dos rapazes não foram inapropriados. Ainda assim, devem pôr fim a estas conversas para não dar força a outros tipos de temas.

Solange insiste que não houve ofensa a nenhuma rapariga, apenas elogios, acreditando que Ana não pensa realmente dessa forma.

No jardim, Diogo insiste com Sara que é importante verbalizarem sempre o que sentem, pois é a única forma de o público saber.

Já no quarto, Ana lamenta estar envolvida no assunto, no entanto, ressalva que não vai deixar de falar. Sara conclui dizendo que gostaria de ser como a concorrente.