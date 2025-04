Solange Tavares passada com Manuel Rodrigues: «Não vou ser expulsa por causa deste boneco»

No jardim, Manuel Rodrigues avisa que se vai meter com Solange e dirige-se à concorrente, perguntando o que vão lanchar. Solange mostra-se sem paciência, mas Manuel Rodrigues não desiste, chegando mesmo a comer o iogurte da concorrente.

Solange atinge um limite e começa a não tolerar mais as provocações de Manuel Rodrigues, chamando-o de nojento. O concorrente vai mais longe, voltando a comer da taça de iogurte de Solange, deixando-a muito irritada.

Ao perceber que foi longe demais, Manuel Rodrigues acaba por desculpar-se. No entanto, Carolina questiona as verdadeiras intenções do concorrente.