Solange Tavares quebra silêncio pede desculpa em direto:«Disse que me arrependi»

O ambiente dentro da casa do Big Brother aqueceu ainda mais após uma intensa troca de acusações entre Solange Tavares e Érica Reis no pós-gala de ontem. Tudo começou quando o anfitrião questionou se mais alguém tinha algo a acrescentar sobre os acontecimentos da gala. Solange não perdeu a oportunidade de esclarecer algo dito por Érica durante a gala. Esta noite durante o Especial, Solange pede desculpa em direto pela sua atitude com Érica.

A casa do Big Brother está ao rubro! Com a entrada dos novos concorrentes, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves, o jogo ganhou uma nova intensidade, mas nem todos estão seguros. Esta semana, Ana Neto, Carina Frias, Igor Rodriguez e Inês Vilhalva estão nomeados e um deles será expulso na próxima gala este domingo.

Veja também:

«É bom que cales a boca e penses bem antes de falar do meu nome»: A nova discussão que