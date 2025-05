Solange Tavares revoltada com decisões do líder Diogo Bordin: «Não quero ir para ali...»

Big Brother recorda que os concorrentes se dividiram em grupos e informa que, ao longo da semana, passarão por vários desafios. Como líder, Diogo decide que o grupo vai dormir no quarto amarelo, decisão que deixa Solange bastante incomodada. A açoriana acusa Diogo de agir em função da vontade de Carolina. Irritada, Carolina atira que está farta de ouvir que todas as decisões de Diogo são influenciadas por si. No confessionário, Diogo revela ter feito apenas aquilo que Solange disse que faria caso fosse líder. Na sala, Solange questiona o que acontece se não mudar de quarto…