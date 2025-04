Solange Tavares senta Diogo Bordin e Carolina Braga e "obriga-os" a resolverem-se. Veja como correu

No Big Brother, no Alpendre, Solange Tavares conversa com Diogo Bordin e Carolina Braga sobre o estado atual da relação de ambos. A concorrente defende que não vai escolher nenhum lado, dado que é amiga dos dois, aconselhando-os apenas a não se afastarem, pois isso «só intensifica mais as coisas», e levarem as coisas com «leveza».

Em seguida, Diogo senta-se ao lado de Carolina no sofá, pedindo-lhe desculpa por se ter isolado. A concorrente defende que tem sido sempre “linear” nas suas atitudes, ao contrário do colega, que passou o dia anterior a ignorá-la. O brasileiro pede desculpa várias vezes, referindo que tem o hábito de se isolar quando precisa de refletir sobre algo que o incomoda. Contudo, Carolina reforça que não gostou do facto de ele só se ter afastado dela, algo que Diogo contraria. O brasileiro conclui com a promessa que irá parar de se isolar, mas a concorrente atira, cética, «vamos ver...».

