Numa conversa honesta no jardim entre Renata Reis e Solange Tavares, a convidada do Big Brother questionou a concorrente sobre a sua aproximação a Luís Gonçalves.

Sem papas na língua, Renata Reis questionou: «Não achas mesmo piada ao Luís? Ele trata te tão bem, merecias mesmo alguém que te tratasse assim». Solange Tavares foi irredutível: «Não, nunca. Jamais».

