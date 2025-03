Solange Tavares vira costas a mais uma piada de Manuel Rodrigues: «Ele é tão previsível...»

No Big Brother, depois da gala, o Tiago mostra a Casa à Sara e constatam que não há camas para todos os concorrentes. No Armazém, a Lisa partilha que foi a Inês que a mandou para fora da Casa, atirando que a concorrente é a “Cruela”. O Diogo revela que a Inês o nomeou e a Carina atira que a concorrente é mesmo má. O Micael admite que no Armazém falam mais uns com os outros e que na Casa sentiu que já havia grupos. De volta à Casa, no quarto, a Mariana, a Solange e o Nuno falam do Manuel Rodrigues e enumeram as várias profissões do concorrente. Por fim, constatam que o concorrente é como um robot de cozinha que faz tudo. Mais tarde, o Manuel Rodrigues tenta contar uma nova piada, mas é logo interrompido pela Solange, que abandona a divisão. A concorrente acaba por confidenciar ao Big Brother que as piadas do Manuel Rodrigues são demasiado previsíveis.