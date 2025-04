Solange vai afastar-se definitivamente de Dinis?: «Fizeste-me sentir um autêntico objeto, que eu era só para 'aquilo'»

No «Big Brother 2025», no segmento «Diário» assistimos a imagens exclusivas da conversa entre Dinis e Solange, após comentários do concorrente que deixou Solange a sentir-se como um "objeto". O Dinis e a Solange decidem finalmente conversar. O Dinis explica que só quis deixar claro que não pretende ter nada nem com a Solange nem com a Érica dentro do programa e a concorrente garante que nem sequer no exterior. A Solange questiona o que fez de diferente da Érica quando recebeu carinhos do Dinis, condenando-o por alimentar o assunto e passar a imagem de que ela queria algo mais. Irredutível, a concorrente atira que se sentiu um objeto nas palavras do Dinis e revela que se vai afastar pois não admite que denigram a sua imagem. O Dinis acaba por pedir desculpa, algo que não muda a posição da Solange que, no confessionário, revela que não se vai esquecer do que se passou.

