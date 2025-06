Sónia Jesus mostra as primeiras imagens de Vitó em liberdade total

Após um longo período de restrições, Vítor Soares — conhecido como Vitó e noivo de Sónia Jesus, ex-concorrente do Big Brother — recuperou finalmente a liberdade total. A pena de prisão domiciliária chegou ao fim, permitindo-lhe voltar a circular livremente e a retomar a vida normal.

Foi nas redes sociais que Sónia partilhou as primeiras imagens deste momento tão aguardado. No Instagram, a empresária e influenciadora mostrou-se radiante ao lado do companheiro e dos três filhos do casal — Maiara, Naísa e o pequeno Fabian.