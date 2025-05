Submetida a tratamentos para superar doença, Mafalda Diamond revela como está a correr o processo

Durante a participação no Dilema, no verão do ano passado, Mafalda Diamond revelou que tinha sido diagnosticada com alopecia. «Eu estou com extensões, eu estou sem cabelo. Estou com alopecia. Não tenho cabelo», disse, na altura, à conversa com Marie, outra concorrente do reality show.

Agora, nas redes sociais, a jovem revelou como está a correr o tratamento para a doença. «Está bem melhor. Dá para ver na raíz como é que está agora (o cabelo). No final deste tratamento, mostro-vos. Estou a fazer um segundo tratamento de seis meses», disse, em resposta a uma pergunta de um fã que frisou que «mal se nota» que a jovem tem alopecia.

No vídeo, gravado no carro, Diogo Marcelino aproveitou para brincar com a namorada: «Minha carequinha». Mas Mafalda Diamond não se deixou ficar: «Por acaso, ele como é alto tem uma visão muito boa e viu como eu tinha o cabelo no Dilema e vê como é que ele está agora, está muito melhor».