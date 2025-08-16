Surpresa! «Catwoman» invade a casa e deixa 'recadinho' aos concorrentes

No Big Brother Verão, a noite trouxe uma visita inesperada: Daniela Santos voltou à casa mais vigiada do país, mas ninguém a podia reconhecer. Disfarçada de Catwoman, a ex-concorrente cumpriu uma missão especial, circular livremente entre os colegas enquanto estes tinham de fingir que nada viam. O momento provocou olhares cúmplices, sorrisos contidos e alguma tensão, mas o verdadeiro impacto veio no final da missão. Daniela deixou mensagens personalizadas a cada concorrente, recorrendo a ditados populares, alguns bem-humorados, outros com recados mais diretos e certeiros.