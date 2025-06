Surpresa! Marcia Soares revela de quem é o vestido de hoje e Cláudio Ramos reage: «Ela desenha vestidos!?»

Na gala de hoje do Big Brother, Marcia Soares usa um vestido deslumbrante e é de uma cara bem conhecida! A marca de Cristina Ferreira decidiu vestir a comentadora e ex-concorrente em mais uma noite de grandes emoções.

Com o aproximar da Final, a casa tem estado ao rubro. O cerco começa a apertar e as relações estão a mudar. Acompanhe os últimos acontecimentos no site oficial!

VOTE PARA SALVAR:

CARINA FRIAS - 761 20 20 02

DIOGO BORDIN - 761 20 20 05

MANUEL CAVACO - 760 20 20 12

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 22