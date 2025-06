Surpresa: 'Reunião de condóminos' no quarto rosa interrompida por 'emplastro'... e houve direito a farpa

Na casa do Big Brother, os concorrentes do quarto rosa (Carolina Braga, Manuel Cavaco, Manuel Rodrigues e Diogo Bordin) fazem 'reunião de condóminos' para falar sobre as estratégias que têm usado dentro da casa.

De repente, a reunião é interrompida por um 'emplastro': Luís Gonçalves. «Calma...muita calma», disse o ex-fuzileiro, que abriu a porta do quarto rosa para provocar os colegas. Carolina Braga ficou estupefacta. Veja o momento hilariante.

Com o aproximar da Final, a casa tem estado ao rubro. O cerco começa a apertar e as relações na casa estão a mudar. A noite passada ficou marcada por uma intensa discussão entre Luís Gonçalves e Carina Frias. Acompanhe os últimos acontecimentos da casa no nosso site!