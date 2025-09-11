Surpresa total: Catarina Miranda assume o plano que enganou Afonso Leitão

No Especial do Big Brother Verão, acompanhámos as reações dos concorrentes a uma dinâmica inesperada desta tarde. Durante um lanche, Jéssica Vieira recebeu a missão de lançar perguntas indiscretas a Afonso Leitão. O que ele não imaginava era que, por detrás de cada questão, estava afinal a criatividade de Catarina Miranda. Mais tarde, os concorrentes comentaram e explicaram cada reação, transformando o momento num dos mais divertidos do dia.
Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.
