Surpresa total: Catarina Miranda assume o plano que enganou Afonso Leitão

No Especial do Big Brother Verão, acompanhámos as reações dos concorrentes a uma dinâmica inesperada desta tarde. Durante um lanche, Jéssica Vieira recebeu a missão de lançar perguntas indiscretas a Afonso Leitão. O que ele não imaginava era que, por detrás de cada questão, estava afinal a criatividade de Catarina Miranda. Mais tarde, os concorrentes comentaram e explicaram cada reação, transformando o momento num dos mais divertidos do dia.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

