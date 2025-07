Surpresa! Xana Carvalho dedica música especial para Bruna

O repórter Sérgio Ferreira esteve à com a cantora Xana Carvalho que fez uma dedicatória especial a Bruna. A concorrente do Big Brother Verão Bruna, acaba de inaugurar um espaço de estética que está a dar que falar! Com um ambiente moderno e serviços exclusivos promete revolucionar o mercado local.

O Big Brother Verão começou na segunda-feira passada, 30 de junho, mas já houve uma desistência. André Filipe não estava a sentir-se bem dentro da casa e desistiu abandonar a experiência.

Uma vez que o concorrente desistiu, restam agora três nomeados em risco de abandonar a casa no próximo domingo.



Vote já para salvar:



AFONSO – 761 20 20 01

DANIELA – 761 20 20 06

MARTA – 761 20 20 11

Acompanhe por aqui todas as novidades ao minuto.