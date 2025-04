Susana Dias Ramos implacável: «A Solange é aquilo que não deve representar a voz de uma mulher»

No Extra do Big Brother, António Bravo e Susana Dias Ramos comentam os últimos acontecimentos à volta do "triângulo amoroso" Dinis Almeida, Solange Tavares e Érica Reis durante a mais recente gala.

António Bravo afirmou ter «tirado a pinta» a Dinis Almeida e que o concorrente não passa de um «rapazote», dizendo ainda que se mostra desiludido com Solange Tavares por andar atrás dele, sendo que a considerava uma mulher de personalidade forte assim que entrou.

Susana Dias Ramos refuta esta teoria de António sobre Solange e chega mesmo a dizer que «a Solange é aquilo que não deve representar a voz de uma mulher». Dizendo ainda que é «muita parra e pouca uva».

