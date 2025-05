Susana Dias Ramos pede a expulsão de Carolina Braga. E faz acusações fortes

No Extra do Big Brother, a comentadora Susana Dias Ramos não tem dúvidas. Na sua opinião, Carolina Braga deveria ter sido expulsa da casa mais vigiada do País, por ter desrespeitado uma regra do anfitrião. «A Carolina está a dever uma expulsão pelas agressões físicas e verbais», defende Susana Dias Ramos.

Veja o vídeo do momento.

Recorde-se que No Especial desta quinta-feira, Nuno Brito e Luís Gonçalves livraram-se da t-shirt que os juntou e que os obrigou a conviver. Os dois concorrentes conseguiram o objetivo de conversar um com o outro, e agora até são conselheiros um do outro. Já Carolina Braga recusou-se a vestir a mesma camisola e a ficar ligada ao ex-fuzileiro. Como consequência de ter desrespeitado uma ordem direta do Big Brother, acabou nomeada automaticamente.

