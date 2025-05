Suspeitas vindas do exterior. Nuno Brito não perdoa ousadia de Solange Tavares

No Big Brother, Solange Tavares deixa 'no ar' a ideia que sabe informações compremetedoras da vida de Nuno Brito fora da casa. O concorrente fica furioso e não perdoa a ousadia da ex-amiga em trazer assuntos do exterior para dentro da casa mais vigiada do País. Nuno pede à rival que diga o que sabe claramente.

Veja aqui o vídeo!

Recorde-se que durante o “Especial” do Big Brother desta sexta-feira, dia 30 de maio, viveu-se um momento de tensão que está a marcar o programa. Luís Gonçalves exaltou-se com Diogo Bordin, após este ter feito gestos enquanto ele falava. O confronto em direto apanhou todos de surpresa.