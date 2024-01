Tabaco leva Rafael a ‘ferver’ com Savate: «Não tenho problema em ser expulso por te dar uma murraça»

Há 2h e 17min

No Diário do Big Brother – Desafio Final, na esfera, o líder Savate decide provocar o Rafael por não ter cumprido com a sua tarefa doméstica e apodera-se do tabaco do colega. O Rafael não gosta nada e ameaça-o dizendo que não tem problemas em ser expulso por lhe dar uma “murraça”. O Miguel decide intervir e atira que o tabaco é um bem essencial deixando o líder estupefacto. Mais tarde, o Savate decide por fim à brincadeira pedindo ao Carlos para entregar o tabaco ao Rafael.