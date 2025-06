«Tão conveniente que se torna inconveniente»? Nuno Brito não aceita e riposta contra mensagem anónima

No Big Brother, os concorrentes escreveram cartas anónimas e a primeira “Já não sei o que pensar sobre a Lisa e o Nuno, tanto parece que se odeiam como se adoram” é considerada um exagero. Para a Carina, a Lisa e o Nuno encontraram uma forma de lidar um com o outro, condenando o concorrente por tentar suavizar a situação ao escrever uma carta para a Lisa e pedir-lhe desculpas durante uma atividade. Acrescenta que é conveniência por parte do Nuno, já que está nomeado, rematando que nem de cabeça quente se diz o que o personal trainer disse à Lisa. A carta seguinte acusa o Nuno de ser “tão conveniente, que se torna inconveniente” e a Lisa admite ter sido a autora. Considera que o Nuno pediu desculpas à sua família em direto por conveniência, algo com que a Carolina concorda. O Nuno fica indignado com a acusação da Carolina, insinuando que a concorrente o apoiou no momento e agora está a contradizer-se. O Nuno e a Carolina desentendem-se, trocando várias acusações. O Nuno remata que a Carolina se cansou do Luís e agora é ele o seu alvo.

