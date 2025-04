Na gala do Big Brother, Cláudio Ramos conversa com Érica Reis no confessionário, depois de algumas imagens sobre a relação com Dinis Almeida.

A luso-americana falou do seu amigo colorido que tem cá fora e admite que quer ter uma conversa com o mesmo, por causa dos sentimentos por Dinis Almeida.

Será que há mesmo um triângulo amoroso com Solange Tavares?