Temos a primeira rivalidade da edição? Solange Tavares e Carolina Braga discutem... por uma cama

No Big Brother, na primeira reunião pós-gala, os concorrentes começam por se apresentar e explicar o propósito de estarem no Big Brother 2025. Destaca-se a Carolina, que promete tempestade, mas ao mesmo tempo leveza. A Solange quer viver a experiência e não tem medo de ser cancela. Confessa ter um lado divertido, mas também um mais duro. O olhar da Carolina para a Solange não passa despercebido e a primeira confessa que a açoriana tem uma personalidade forte e a relação entre as duas pode dar errado. O que é facto é que as concorrentes discutem por um lugar numa cama individual, desencadeando o primeiro momento de tensão na casa do Big Brother…